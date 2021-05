Benfica quer voltar a conquistar Liga Europeia feminina de hóquei em patins

O treinador da equipa de hóquei em patins feminina do Benfica, Paulo Almeida, quer repetir a façanha de 2014/15 e voltar a conquistar a Liga Europeia, mas para isso terá de começar por vencer, esta quinta-feira, as espanholas do Voltregà.

Estas 'hermanas' são nada mais nada menos que as detentoras do troféu da edição de 2018/19 (na época passada não houve fase final devido à pandemia da covid-19). Um argumento que não amedronta Paulo Almeida, que enquanto foi hoquista jogou em grandes palcos (foi campeão do mundo e campeão europeu), e que considera que "não há favoritos".

"Quem quer andar nestas andanças tem de jogar com os melhores. E o Benfica é também uma equipa melhor. O respeito que temos pelo Voltregà, com certeza o Voltregà tem o mesmo respeito pelo Benfica. Sabe a qualidade da equipa do Benfica. É um jogo de 50/50", disse em declarações à agência Lusa.

Para Paulo Almeida este jogo dos quartos de final vai resolver-se em pormenores, sendo que a tónica tem obrigatoriamente de centrar-se no capítulo defensivo e no pragmatismo.

"Vamos esperar pelo erro do Voltregà. As equipas espanholas são muito matreiras a defender. Não atacam à maluca, esperam também pelo erro do adversário. O 'veneno' que o Voltregà nos quer meter é o 'veneno' que lhes temos de dar. Nestas grandes competições, com estas grandes equipas, um pequeno erro pode ser a 'morte do artista'. Temos trabalhado muito a parte defensiva, temos trabalhado muito a parte atacante. Não podemos perder a bola em sítios que ao mínimo erro pode ser fatal", alertou.

Aliás, o treinador considera mesmo que o segredo para vencer a Liga Europeia assenta na defesa.

"A equipa que ganhar esta Liga vai ser a equipa que melhor defender. Porque a que melhor defender, com certeza que durante os 50 minutos vai ter saídas para os contra-ataques ou em lances de bola parada. O que digo sempre à minha equipa é que quem quer ganhar títulos tem de defender bem. Depois, nas transições, temos de ser eficazes, simples e rápidos. É isso que estamos a trabalhar nas últimas semanas", revelou.

Para já a única certeza é o objetivo do Benfica. Chegar à final para voltar a conquistar o título ganho em 2014/15. Em 2017/18 esteve perto de o conseguir. Chegou ao final dos 50 minutos com uma igualdade, mas no prolongamento claudicou e o cetro acabou por ser agarrado pelas espanholas do Gijón.

"Estamos muito confiantes, queremos muito chegar à final desta competição, que já ganhámos. Gostávamos muito de conseguir ganhar outra vez. São cinco equipas espanholas, três portuguesas. É dar tudo o que temos no jogo desta quinta-feira. Ganhando pensaremos no jogo seguinte. Espero que a minha equipa apareça bem fisicamente, bem psicologicamente, que consiga dar tudo, que seja mais esperta e mais inteligente que o Voltregà", concluiu.

O Benfica viaja esta quarta-feira para a Catalunha onde defrontará, esta quinta-feira, o Voltregà, às 17:00, no terceiro jogo da final a oito que se realiza no Pavilhão Municipal dos desportos Maria Victor na cidade de Palau-Solità.