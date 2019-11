Benfica reage à interdição do Pavilhão: «Federação que faz gáudio da sua provocação ao SLB»

Depois do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Patinagem (FPP)por dois jogos na sequência dos incidentes com o Sporting a 27 de janeiro, o Benfica reagiu.Na publicação News Benfica, os encarnados acusam a Federação de "provocação" e de "subserviência"."A Federação de Patinagem de Portugal notificou a meio da semana a interdição do Pavilhão da Luz por dois jogos de forma a impedir qualquer recurso que fosse a tempo por parte do Sport Lisboa e Benfica. O sentido persecutório vem em linha com tudo o que se tem passado nestes últimos anos nesta modalidade. Convidamos todos a assistir às imagens de diversos lances – por exemplo dos dois últimos jogos – da nossa equipa de hóquei em patins para verificar as decisões incompreensíveis e escandalosas de arbitragem que envergonham qualquer um.Campeonatos falseados, total dualidade de critérios em arbitragens sucessivas leva a que a cada dia que passa ninguém leve a sério uma competição viciada na sua verdade desportiva e com uma Federação que faz gáudio da sua provocação ao SLB e reconhecida subserviência a outros."O castigo ao Benfica deveu-se o comportamento incorreto dos seus adeptos junto ao banco do Sporting.