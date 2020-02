Benfica recebe OC Barcelos na Taça de Portugal

O Benfica, líder do campeonato, vai receber o OC Barcelos no jogo de maior destaque dos ‘oitavos’ da Taça de Portugal. O sorteio ditou que o FC Porto encontra a Académica, a Oliveirense defronta o Tigres e o Sporting joga com o Riba d’Ave no Pavilhão João Rocha. Valongo-Juventude Viana, Vouga-Paço de Arcos, HC Marco-HC Braga e Tomar-Famalicense completam a eliminatória.

Nesta fase da prova, que se realiza a 28 de março e 1 de abril, por se disputarem os ‘quartos’ da Liga Europeia, estão presentes 11 equipas da 1ª Divisão, três da 2ª e duas da 3ª.

‘Quartos’ definidos

O sorteio também já definiu o emparelhamento dos ‘quartos’ (25 de abril), destacando-se o facto de Oliveirense (detentora do troféu), Sporting, Benfica e FC Porto só se poderem encontrar nas ‘meias’ da competição.