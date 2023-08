Benfica reforça equipa feminina de hóquei em patins com goleadora italiana

O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação de Elena Tamiozzo, internacional italiana, de 25 anos, que chega para reforçar a equipa feminina de hóquei em patins. A avançada jogou nas duas últimas temporadas no Valdagno, tendo marcado 37 golos em 18 jogos apenas na época passada."Estou no maior clube de Portugal, estou aqui para ganhar tudo e melhorar", disse a goleadora, impressionada com as condições que encontrou em Lisboa. "É tudo enorme e nunca vi nada assim. É espetacular."A internacional italiana vai vestir a camisola número 8 e garantiu estar muito entusiasmada por reforçar as decacampeãs nacionais. "Sinto-me muito bem. Estou orgulhosa e entusiasmada com tudo o que aí vem."