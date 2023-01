Benfica regressa às vitórias com bis de Nicolia

O Benfica recebeu e venceu o Paço de Arcos por 4-2, em jogo a contar para a 14.ª jornada do campeonato nacional.As águias, que vinham de uma derrota no Dragão, só descansaram a dois minutos do fim, quando Diogo Rafael fez o 4-2 de penálti. Antes, Carlos Nicolia já havia bisado, enquanto Edu Lamas também fez um golo. Do lado do Paço de Arcos, que começou a vencer na Luz, marcou por Diogo Alves e Gonçalo Nunes. Veja a ficha do jogo aqui Com este resultado, o Benfica sobe à liderança à condição, com 36 pontos, ficando à espera do que o FC Porto (34 pts) fará amanhã na receção ao Sporting (32)."Cumprimos o plano, embora no capítulo ofensivo tenhamos pecado na finalização. Apesar do grande mérito dos dois guarda-redes do Paço de Arcos, faltou-nos mais lucidez em algumas situações", sublinhou o técnico Nuno Resende, em declarações ao site do Benfica.