Benfica regressa às vitórias no terreno do Famalicense

Depois da surpreendente derrota caseira (0-2) frente ao Riba D'Ave, o Benfica conseguiu regressar às vitórias com um triunfo por 4-2 no terreno do Famalicense.





Sem poder contar com Carlos Nicolía e com o técnico Alejandro Domínguez (suspensos no último jogo), o Benfica até entrou a perder após golo de Pedro Mendes. Perto do fim da 1ª parte, Lucas Ordoñez fez o empate.Na 2ª parte, Gabriel Silva voltou a colocar os minhotos em vantagem, mas Gonçalo Pinto, Ordoñez, Edu Lamas e de novo Ordoñez garantiram a vitória.O Benfica é agora 3º classificado à condição com 46 pontos nesta fase regular. Soma mais três jogos do que a Oliveirense (44 pontos) e mais quatro partidas do que o Sporting (43 pontos).