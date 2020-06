Benfica regressou esta terça-feira aos treinos na Luz

A equipa masculina de hóquei em patins do Benfica foi a primeira do clube a entrar em campo no dia que marcou o regresso das modalidades de pavilhão aos treinos.





Foram cumpridas as regras de segurança face à pandemia, como o uso de máscaras por parte dos técnicos, a mediação da temperatura, entre outras.O capitaõ Valter Neves registou com agrado o momento histórico. "É um sentimento muito bom o de podermos regressar àquilo que é o nosso trabalho, a nossa atividade, ao que nós gostamos de fazer… de volta à nossa casa. Portanto, é um sentimento muito bom o de poder retomar, aos poucos. Claro que sabemos que não é um retomar na total normalidade, é feito com as devidas medidas de restrição, mas é sempre bom voltar", disse o jogador ao site do Benfica, que traçou já as metas para a próxima temporada."Regressarmos o mais rapidamente à pista tem o objetivo de podermos arrancar a próxima época na máxima força e voltar ao lugar onde terminámos a temporada anterior. Quando isto aconteceu [pandemia] estávamos no primeiro lugar do Campeonato Nacional com três pontos de vantagem e queremos voltar ao topo nessa e nas restantes provas onde estamos inseridos."Fotos: SL Benfica