Benfica renova com Marlene Sousa

O Benfica e a hoquista Marlene Sousa renovaram a ligação contratual que os ligava até 2025, anunciou esta terça-feira o clube no seu site oficial.

"Primeiro, muito orgulho por continuar de águia ao peito, porque sinto que estou no melhor clube do mundo. No hóquei em patins não tenho dúvida nenhuma. Com a melhor estrutura, com ambições em que não nos contentamos só com vitórias nacionais, queremos também vitórias internacionais", declarou.

A capitã da equipa nove vezes campeã nacional tem 27 anos e ingressou no conjunto das águias há oito épocas.