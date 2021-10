Benfica sob pressão no Dragão Arena

O Benfica joga hoje no Dragão Arena (20h00), em jogo da sétima jornada, e vai fazê-lo sob pressão de quem precisa dar a volta a um momento menos bom da época. É que as águias visitam o FC Porto depois de terem sofrido a terceira derrota no campeonato, em seis jornadas, a última na Luz, diante do Sp. Tomar.

“Temos de nos concentrar desde o início para não nos acontecer o mesmo que no jogo anterior e arrecadarmos pontos”, sublinhou Lucas Ordoñez, à BTV.

Ciente da disposição do Benfica em mudar o chip estão os jogadores do FC Porto, que ainda não perderam. Reinaldo García, em declarações ao site dos dragões, diz esperar um adversário “mais forte, porque vem de uma derrota e precisa de ganhar para reverter essa situação”.

Entretanto, a jornada sete iniciou-se ontem, com cinco jogos, com a Sanjoanense a sofrer a sétima derrota em outras tantas jornadas.