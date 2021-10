Benfica sofre 3.ª derrota no campeonato de hóquei: lenços brancos e gritos de demissão na Luz

O Benfica sofreu este sábado a terceira derrota, em seis jornadas, no campeonato nacional. As águias foram, desta vez, derrotadas em casa pelo Sporting de Tomar, que vencer por 5-3.





A equipa visitante esteve sempre na frente do marcador, chegando ao intervalo a vencer por 2-1, com golos de Guilherme Silva e Pedro Martins, para depois Carlos Nicolía reduzir.No reatar da partida, Tomás Moreira bisou para o 4-1 e Pedro Martins fez o 5-1. O Benfica reduziu com bis de Gonçalo Pinto.Os últimos 15 minutos foram, de resto, bastante intensos, com a equipa encarnada a demonstrar algum nervosismo, patente por exemplo, na atitude do guarda-redes Pedro Henriques, que agrediu um adversário, tendo visto apenas cartão azul.Na Luz, alguns dos adeptos não viram o jogo até ao fim, enquanto outros mostravam lenços brancos e pediam "demissão", "demissão"...