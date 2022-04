Benfica sofre mas vence Paço de Arcos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica teve de sofrer, na tarde deste sábado, para superar (5-4) o Paço de Arcos na Luz, em jogo da 24.ª jornada do Campeonato, agarrando pontualmente o Sporting na classificação, liderada pelo FC Porto, com os dois rivais a jogares este domingo.Com um empate ao intervalo (2-2), a turma da Linha de Cascais chegou-se à frente (3-2), mas os encarnados deram a volta (5-3) no marcador.O Paço de Arcos ainda reduziu (4-5), mas não se conseguiu reeencontrar, após sofrer festival de cartões (três azuis e um vermelho).