O Benfica sofreu mas acabou por ganhar (5-4) esta quarta-feira ao Valongo, adiantando-se no playoff dos quartos-de-final do Campeonato, disputado à melhor de três partidas.Numa partida muito equilibrada, o jogo terminou empatado (3-3) ao cabo do tempo regulamentar, sendo necessário recorrer ao prolongamento.O Valongo chegou à vantagem por Facundo Navarro, mas Carlos Nicolía deu a volta ao marcador com dois golos a favor das águias.Diogo Rafael, Pablo Álvarez e Lucas Ordoñez marcaram pelos encarnados no tempo regulamentar, assim como Diogo Abreu (2) e Facundo Navarro pelo Valongo.