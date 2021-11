Benfica sofre para bater Turquel

No regresso do campeonato nacional, após longa paragem devido ao Europeu de Paredes, o Benfica deslocou-se ao reduto do Turquel, 13.º classificado, para arrancar um triunfo difícil por 3-2.O resultado só foi construído na segunda parte, já que ao intervalo valeu o 0-0. E os encarnados foram os primeiros a marcar, chegando mesmo à vantagem de 2-0, com golos de Edu Lamas e Carlos Nicolía. Só que Xavier Lourenço e Tiago Rafael deram expressão ao nunca baixar dos braços do Turquel, para fazerem o 2-2.E num final frenético, de parada e resposta, Lucas Ordonez fez o golo da vitória do Benfica a 1,23 minutos do final.Para as águias, tratou-se da quinta vitória, em nove jornadas, do campeonato nacional, ocupando o quinto lugar.