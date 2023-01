Benfica, Sporting e FC Porto seguem na Taça em dia para esquecer para a Oliveirense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Benfica, Sporting e FC Porto seguem para os oitavos-de-final na Taça de Portugal. Os dragões bateram o Sesimbra por 10-0, os encarnados foram a Cambra vencer por 6-2, enquanto o Sporting triunfou no Pico diante da Candelária por 8-1.A grande surpresa da eliminatória foi a eliminação da Oliveirense frente à Juv. Salesiana, atual última classificada da 2ª Divisão (Zona Sul). A má temporada da equipa de Oliveira de Azeméis levou a direção a apostar em Edo Bosch para a próxima época, substituindo o técnico Paulo Pereira.Riba D'Ave (frente à Física de Torres Vedras) e Paço de Arcos (frente ao Turquel) foram as outras equipas do 1º escalão que caíram frente a equipa de divisões inferiores.Física (2ª)-Riba D’ave (1ª) 2-0Águias Memória (3ª)-OC Barcelos (1ª) 1-10Cambra (2ª)-Benfica (1ª) 2-6Sanjoanense (2ª)-Parede (1ª) 4-5Biblioteca (2ª)-HC Braga (1ª) 5-6CA Feira (3ª)-Famalicense (1ª) 4-7HC Turquel (2ª)-Paço Arcos (1ª) 4-2Juv. salesiana (2ª)-Oliveirense (1ª) 3-2Candelária (2ª)-Sporting (1º) 1-8V. Boa Bispo (3ª)-Valongo (1ª) 2-8Póvoa (2ª)-Termas (2º) 9-6Mealhada (3ª)-Académica (2ª) 2-6Sesimbra (3ª)-FC Porto (1ª) 0-10