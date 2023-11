Benfica surpreendido pelo Esneca Fraga na Champions de hóquei em patins feminina

O Benfica perdeu este sábado por 2-0 no pavilhão do Esneca Fraga, em Huesca, no primeiro jogo do Grupo A da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, com os dois golos marcados na parte final do jogo.

O Esneca Fraga vinha da ronda de qualificação da Champions, sendo uma das menos fortes das seis equipas espanholas que estão no torneio.

Mariana Sanjurjo, aos 43 minutos, e a argentina Adriana Soto, aos 45', de grande penalidade, fizerem os golos da partida.

O Benfica volta a jogar apenas em 13 de janeiro de 2024, na receção ao Vila-Sana, a outra equipa espanhola em competição no Grupo A.

O Grupo D, em que está integrado o Stuart Massamá, também arranca hoje, com os suíços do Vordemwald a receber os espanhóis do Palau Plegamans.

O Stuart Massamá só inicia o seu percurso em janeiro, em Piegamans.