Benfica surpreendido pelo Riba d'Ave

O Benfica perdeu este sábado de forma inesperada no reduto do Riba d'Ave, por 5-4, em jogo a contar para a 4.ª jornada do campeonato nacional.





Numa partida emotiva, as águias tiveram a chance de chegar ao empate a um minuto do fim, mas Lucas Ordoñez não conseguiu converter um livre direto.Com três golos, o colombiano Zapata destacou-se no Riba d'Ave, enquanto Ordoñez foi o goleador de serviço das águias, com três tiros certeiros.