Benfica tem matchpoint para atingir a final

O Dragão Arena acolhe hoje o 4º jogo das meias-finais entre FC Porto e Benfica, com as águias a terem o seu primeiro matchpoint para acederem à final do playoff, onde já está o Sporting à espera. Mas para isso, a equipa comandada por Nuno Resende tem de triunfar num pavilhão onde perdeu nas últimas sete deslocações: último êxito foi a maio de 2021. “Estamos tranquilos e a desfrutar do nosso hóquei. A equipa está a jogar com carácter e intensidade”, disse Pablo Álvarez. Já Gonçalo Alves quer forçar a negra e ir à Luz no domingo.





“Tudo se vai decidir em pormenores. Vamos fazer de tudo para controlarmos o jogo”, sublinhou * .