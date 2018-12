Benfica travado em casa do último

O Benfica despediu-se de 2018 com um resultado totalmente inesperado, ao empatar a quatro golos na visita ao reduto da AD Oeiras, em partida antecipada da jornada 11 do campeonato nacional de hóquei em patins.A jogar diante do último colocado da prova, que até esta noite tinha apenas 6 pontos, a turma da Luz até começou bem, com Lucas Ordoñez a marcar dois golos de rajada que adiantaram as águias para 2-0 aos 13' e 14', mas acabou surpreendida pela reação contrária ainda na primeira metade, também com dois golos num minuto, marcados por Diogo Neves (20') e Gonçalo Conceição (21').Na segunda metade, Ordoñez devolveu a vantagem aos encarnados logo no primeiro minuto e Albert Casanovas ampliou para 4-2 aos 34', dando aí o jogo a sensação de que iria seguir a lógica. Contudo, e de forma totalmente inesperada, o Oeiras reduziu aos 37', por Diogo Alves, e chegou mesmo ao empate no derradeiro minuto, por Ferrucio.Com este resultado, o Benfica fecha 2018 a 2 pontos do Sporting e com mais 1 do que o FC Porto, mas com mais um jogo disputado do que os dois rivais.