Benfica triunfa em Murches

O Benfica foi este sábado vencer ao terreno do Murches, por 8-3, em jogo a contar para a 11.ª ronda do campeonato nacional.Os golos das águias foram apontados por Pablo Álvarez (4), Lucas Ordoñez (2), Gonçalo Pinto e Edu Lamas. Do lado da equipa da casa marcaram Tomás Cardoso, António Estrela e Diogo David.Veja aqui a fichaO líder Benfica soma agora 30 pontos, mais três do que o Sporting, que só entra em ação no domingo em Tomar.