Benfica tropeça em São João da Madeira

O Benfica empatou (5-5) esta quinta-feira na visita a São João da Madeira, no jogo em atraso da 14.ª jornada do Campeonato Nacional.Em jogo cheio de emoções, a Sanjoanense, que dominou o marcador na maior parte do tempo, só conseguiu empatar a três segundos do fim, com um golo de Hugo Santos.Tiago Almeida abriu o marcador aos 8 minutos e Pedro Cerqueira aumentou a contagem aos 23' de grande penalidade, tendo a turma anfitriã chegado ao intervalo a ganhar (2-0).O Benfica reentrou com maior determinação, com Lucas Ordoñez a reduzir, mas, volvidos 3 minutos, Tiago Almeida bisou (3-1).As águias não se deram por vencidas, e deram a volta ao marcador, com Ordoñez a voltar a marcar, e Carlos Nicolia também bisou.Gonçalo Pinto aumentou a vantagem para os encarnados (5-3) e parecia que o jogo estava resolvido.Só que a Sanjoanense relançou o jogo (4-5) por Pedro Cerqueira, o Benfica tentou resistir, mas em vão, dada a pontaria de Hugo Santos.Com este resultado, o Benfica permaneceu no 5.º lugar do Campeonato, a Sanjoanense mantém-se na cauda da tabela.