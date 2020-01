Benfica vai à outra Catedral defender o primeiro lugar

Depois da jornada europeia do fim de semana, as equipas acertam hoje o calendário, com a disputa dos jogos referente à 13ª jornada do campeonato nacional.

As atenções vão estar concentradas no Minho, onde jogam os dois primeiros classificados, com o Benfica (31 pontos) a visitar o reduto do OC Barcelos (29), conhecido como a Catedral do hóquei em patins. Um jogo que começa às 21h30 e que deverá registar casa cheia. As águias sabem bem o que vão encontrar.

"Como tem sido tradição, sempre que nos deslocamos a Barcelos o pavilhão está sempre muito composto, mas também contamos com o apoio de muitos benfiquistas para nos catapultar para mais uma vitória", disse à BTV o capitão Valter Neves.

Do lado do OC Barcelos há respeito pelo líder, mas sem estender a passadeira vermelha. "São duas equipas que jogam para ganhar e vão fazê-lo num palco excelente, que é a nossa casa. Esperamos ser vencedores, é para isso que trabalhamos", frisou o técnico Paulo Pereira nas redes sociais do clube minhoto.