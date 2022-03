Com dois golos de Marlene Sousa e um de Catalina Flores, o Benfica venceu ontem o dérbi feminino na Luz por 3-1, referente à 7ª jornada do Grupo 1 da segunda fase do campeonato nacional. O golo do Sporting (1-2) foi marcado por Ana Catarina Ferreira.As águias somam por vitórias todos os jogos, liderando com 21 pontos, mais cinco que as leoas, que são segundas.