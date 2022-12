Benfica vence e comanda campeonato

O Benfica derrotou esta tarde a Juventude de Viana por expressivos 8-1, em jogo da oitava jornada do campeonato nacional, resultado que permitiu à equipa da Luz ascender à liderança, ainda que com os mesmos pontos do Sporting (21), que esta tarde venceu o OB Barcelos, que era o anterior comandante, e que agora é terceiro classificado, com 19 pontos.Ao intervalo, as águias já venciam por 5-1, confirmando o favoritismo diante do 12.º classificado do campeonato na segunda parte com mais três golos.Marcaram, pelo Benfica, Lucas Ordoñez (3), Poka (2), e Diogo Rafael, Pablo Àlvarez e Gonçalo Pinto, com um golo cada. Do lado dos minhotos marcou Andres Zapata para fazer o 2-1.