Benfica vence e está nas 'meias' da Champions feminina

O Benfica garantiu este sábado um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões feminina de hóquei em patins, ao golear fora as espanholas do Cerdanyola, por 6-2, em jogo da terceira e penúltima jornada do grupo D da competição.



O triunfo deixa as encarnadas com inalcançáveis nove pontos, com mais seis do que as espanholas, e nove do que as francesas, que têm menos dois jogos e ainda defrontam o Benfica no início de março, mas sem qualquer hipótese de as igualar em pontos.

No jogo de hoje, o Benfica chegou ao intervalo a vencer por 1-0, graças a um golo da capitã Marlene Sousa (três minutos), que ainda 'bisou' na segunda parte (49), num evoluir de marcador em que também se destacaram Cata Flores (31, 44 e 46) e Raquel Santos (43).

Nas espanholas, marcaram Laura Valverde, a fazer então o 1-1, aos 26 minutos, e Paula Ferron, que reduziu então para 4-2.