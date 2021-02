Benfica vence em Almeirim

O Benfica somou a terceira vitória consecutiva no campeonato depois de triunfar no terreno dos HC Tigres por 3-0.





Em Almeirim, a equipa de Alejandro Domínguez resolveu a partida logo na 1ª parte. Edu Lamas inaugurou o marcador logo ao minuto 4. Lucas Ordoñez fez o 2-0 aos 11' (já leva 35 golos no campeonato) e Gonçalo Pinto fechou o marcador aos 24'.O Benfica é 3º classificado com 41 pontos, ainda que com mais três jogos que Oliveirense e Sporting (ambas com 36). Já os ribatejanos ocupam o último lugar com 10 pontos.