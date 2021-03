Benfica vence em Braga e consolida quatro lugar

O Benfica consolidou o quarto lugar na fase regular do Campeonato, ao ganhar na tarde deste domingo em Braga, na conclusão da 25.ª jornada.





Numa partida onde as defesas se sobrepuseram aos ataques, com festival de golos falhados nas bolas paradas, o tento de Diogo Rafael a oito minutos do final da primeira parte valeu os três pontos para os encarnados.Já o HC Braga continua em 11.º lugar na classificação, liderada pelo FC Porto.