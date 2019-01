Benfica vence em Paço de Arcos

O Benfica bem pode agradecer a Lucas Ordóñez não ter saído do Pavilhão de Paço de Arcos com mais um resultado indesejado. Na verdade, o internacional argentino esteve ontem particularmente inspirado, apontando cinco dos seis golos com que a equipa da Luz venceu, por 6-4, na 13ª jornada. Com este triunfo, o Benfica sobe à liderança à condição.

"Estou muito feliz pelos golos, mas principalmente pela vitória, que foi muito importante para a nossa equipa", disse-nos no final Lucas Ordóñez.

E o encontro valeu pela 2ª parte. Na verdade, depois de um 1º tempo muito pouco entusiasmante, com o Benfica a atingir o intervalo em vantagem (3-1), os segundos 25 minutos foram vividos com muita intensidade, principalmente quando o Paço de Arcos chega ao primeiro empate (3-3) e, mesmo depois de o Benfica voltar a adiantar-se (3-4), a formação liderada por Luís Duarte voltou a igualar (4-4), beneficiando da boa exibição de Rafa (3 golos), resultado que manteve até dois minutos do final. E quando já se esperava nova ‘escorregadela’ do Benfica, eis que apareceu de novo Ordóñez, o qual com mais dois golos fechou o resultado.

"Queríamos de novo vencer. O empate seria o resultado mais justo, perante um super Benfica", disse Luís Duarte. "Jogo muito difícil como esperava, ante uma equipa que vinha de um resultado de muito prestígio", afirmou Alejandro Domínguez.