Benfica vence em Paço de Arcos por 5-4 e mantém-se no topo

O Benfica venceu em Paço de Arcos por 5-4, na 11.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins. Valter Neves, Diogo Rafael (3) e Jordi Adroher marcaram os golos dos encarnados. Filipe Fernandes e Rafael Lourenço (3) marcaram para a equipa da Linha. Com este resultado, o Benfica mantém-se na liderança do campeonato, com os mesmos 28 pontos do Sporting.