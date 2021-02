Benfica vence Famalicense

O Benfica recebeu e venceu esta terça-feira o Famalicense, por 7-1, em partida a contar para a 10.ª jornada do campeonato nacional.





Numa partida de sentido único, as águias foram para o intervalo na frente por 4-0. Os golos dos encarnados foram da autoria de Diogo Rafael (2), Edu Lamas, Ordoñez, Gonçalo Pinto, Miguel Vieira e Danilo Rampulla. Do lado da equipa visitante marcou Juan García.Com este triunfo, o Benfica de Alejandro Domínguez está no terceiro lugar do campeonato, com 38 pontos, atrás de FC Porto (44 pontos), e do líder OC Barcelos (45 pontos e mais um jogo).