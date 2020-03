Benfica vence HC Braga por 3-1

O Benfica venceu, este sábado, o HC Braga por 3-1, no Pavilhão da Luz, em jogo da 19.ª jornada do campeonato nacional. Com este resultado, as águias mantém-se na liderança da liga, com 49 pontos, enquanto o Sporting é 2.º com 46.





Lucas Ordoñez foi o homem em destaque na partida, ao apontar os dois primeiros golos dos encarnados que venciam por 2-0, no início da 2.ª parte. Depois, Ângelo Fernandes reduziu para a equipa minhota ao converter com sucesso um livre direto.Valter Neves estabeleceu o resultado final na sequência de um penálti e garantiu mais um triunfo para o Benfica neste campeonato.