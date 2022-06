O Benfica deu um passo em frente pela revalidação do título nacional de hóquei em patins feminino ao vencer na casa do Sporting, no jogo 1 do playoff. As águias levaram a melhor por 3-2.Ao intervalo, as encarnadas ganhavam por 3-1, face ao golos de Marlene Sousa (2) e Catalina Flores. Pelas leoas marcou Rita Lopes.Na segunda parte, Ana Catarina Ferreira faturou para a equipa de Nuno Pinto, aos 32 minutos, mas o golo não foi suficiente para evitar o triunfo do Benfica.O jogo 2 da final está agendado para o próximo sábado, no Pavilhão da Luz, a partir das 20 horas.