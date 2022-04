Benfica vence Liceo com Álvarez em destaque e está na final da Golden Cup

O Benfica visitou e venceu (4-3), este sábado, o HC Liceo em jogo das 'meias' da Golden Cup em hóquei em patins.No Pavilhão dos Desportos de Riazor, em Espanha, foi Pablo Álvarez que brilhou do lado das águias. O argentino, de 35 anos, apontou os quatro golos do Benfica e carimbou a presença da equipa na derradeira final, onde irá encontrar o vencedor da partida entre OC Barcelos e Sporting, que se disputa este sábado pelas 18h.O Benfica, recorde-se, entrou na partida com um cinco inicial composto por Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Lucas Ordoñez e Pablo Álvarez.