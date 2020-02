Benfica vence na Alemanha para a Liga Europeia

O Benfica derrotou, na Alemanha, o Herringen por 4-3, na 5.ª jornada do Grupo C da Liga Europeia, que só fica concluída este domingo com o Barcelona-Sarzana.





Caso os italianos do Sarzana não vençam na Catalunha (o Barcelona já está qualificado), as águias asseguram o apuramento para os quartos-de-final da mais importante prova europeia de clubes.