Benfica vence na apresentação aos sócios

O Benfica ganhou este domingo aos espanhóis do Liceo Corunha por 7-6, no jogo de apresentação aos sócios.





Numa partida que contou com uma sentida homenagem ao antigo capitão e agora team-manager Valter Neves, os encarnados - que entraram em campo com Pedro Henriques, Diogo Rafael, Edu Lamas, Carlos Nicolía e Pablo Àlvarez - foram para o intervalo a perder por 3-2, só que operaram a reviravolta no marcador durante o segundo tempo.Aí, o Benfica foi mais mais agressivo e chegou ao empate por duas ocasiões (4-4 e 6-6). Depois, Carlos Nicolía fez o sétimo golo, que deu pela primeira vez na partida a vantagem aos encarnados e assegurou o triunfo das águias, que voltaram a contar com público no pavilhão.Golos do Benfica: Carlos Nicolía (7', 32' e 46'), Diogo Rafael (12'), Pol Manrubia (28') e Sergi Aragonès (41' e 43')