Benfica vence na estreia do novo treinador

Começou com um triunfo a caminhada de Alejandro Domínguez enquanto treinador do Benfica. Sucessor de Pedro Nunes, que deixou o comando das águias ainda em 2018, o espanhol viu a formação da Luz levar de vencida a Juventude de Viana por 5-3, em duelo da jornada 12 do campeonato, que permitiu ás águias chegarem aos 27 pontos, menos 2 do que o Sporting, que ainda tem uma partida por disputar.Albert Casanovas (4'), Jordi Adroher (20' e 35'), Carlos Nicolia (24') e Lucas Ordoñez (30') marcaram os golos da turma encarnada, ao passo que Gonçalo Suissas (9'), Rémi Herman (29') e Francisco Silva (33') colocaram a formação minhota no marcador neste duelo disputado no Pavilhão da Luz.