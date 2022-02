Benfica vence na Liga Europeia feminina

O Benfica venceu este sábado as espanholas do Voltregà, por 6-1, em duelo referente à 2.ª jornada da Liga Europeia feminina.Depois da derrota na estreia, as águias alcançam o primeiro triunfo no Grupo A da competição, graças aos golos de Raquel Santos (1 e 39'), Beatriz Figueiredo (10'), Cata Flores (20 e 21') e Maria Sofia Silva (36'). Pelo emblema espanhol marcou Esther Vistós (2').Já a Sanjoanense foi derrotada em casa, por 4-0, diante as espanholas do Palau Plegamans, mantendo-se em último lugar no Grupo B, só com derrotas.