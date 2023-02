Benfica vence Oliveirense na Liga dos Campeões

O Benfica foi a casa da Oliveirense por 5-2 em encontro da jornada 3 do Grupo A da Liga dos Campeões de hóquei em patins. O resultado permite às águias liderarem, de forma isolada, o grupo onde estão inseridas.Em Oliveira de Azeméis, a formação de Nuno Resende foi obrigada a reagir à desvantagem. Lucas Martínez marcou primeiro e era 1-0 o resultado ao intervalo.Depois, Lucas Ordoñez, Diogo Rafael, Roberto Di Benedetto, Pablo Álvarez e Gonçalo Pinto faturaram para os encarnados, garantindo os três pontos. Xavier Cardoso fez o outro golo da Oliveirense.Assim, o Benfica soma sete pontos em três jornadas, mais três do que a Oliveirense e do que os espanhóis do Liceo.