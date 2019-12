Benfica vence Oliveirense na Luz

O Benfica derrotou esta quarta-feira, na Luz, a Oliveirense, por 8-3, em jogo da 10.ª jornada do campeonato nacional.





Com este triunfo, alcançado sobre um adversário direto ao títulos, as águias ascederam à liderança, agora com 25 pontos, mais um que a Oliveirense, que foi então destronada do primeiro lugar.