Benfica vence pela margem mínima em Turquel

O Benfica foi vencer esta quarta-feira ao terreno do Turquel, por 2-1, em partida a contar para a 11.ª jornada do campeonato nacional.





Num encontro equilibrado, a equipa da casa adiantou-se no marcador através de Vasco Luís, até que as águias chegaram ao empate pouco depois por Nicolía. No segundo tempo, Edu Lamas fez o golo que valeu o triunfo dos encarnados.Com este resultado, o Benfica segue no 4.º lugar com 23 pontos, com menos um jogo que o líder Sporting (30 pontos).