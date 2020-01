Benfica vence por 17-0 Noisy Le Grand para a Liga Europeia de hóquei feminina

O Benfica goleou este sábado as francesas do Noisy Le Grand, por 17-0, na 4.ª jornada da Liga Europeia de hóquei em patins feminino e segue no segundo lugar do grupo A, liderado pela equipa espanhola do CP Manlleu.

Depois de um triunfo por 17-1 no pavilhão francês, o Benfica voltou a dar provas da sua superioridade e com um póquer de Maria Sofia Silva, um bis de Marlene Sousa e ainda golos de Maca Ramos e Sofia Contreiras chegou ao intervalo a vencer por 8-0.

Perante um adversário incapaz de chegar à baliza adversária, a formação 'encarnada', mais rematadora na segunda parte, alargou a vantagem, com naturalidade, para uns expressivos 17-0.

Para a história do jogo ficam os nove golos da segunda parte, marcados por Marlene Sousa (4), Maria Sofia Silva (3) e Marta Piquero (2).

Na próxima jornada (5.ª) do grupo A, o Benfica viaja até Espanha para encontrar o CP Voltregà, atual 3.º classificado, que neste sábado perdeu em casa do líder CP Manlleu, por 5-3. O jogo está marcado para 08 de fevereiro (sábado).

O CP Manlleu lidera o grupo A, com 10 pontos, mais um do que o Benfica, segundo, com nove. O Voltrega segue na terceira posição, com quatro pontos, e o Noisy Le Grand é quarto e último posicionado, com zero.

Na derradeira jornada, a disputar a 29 de fevereiro, o Benfica recebe o CP Manlleu, naquele que poderá ser o jogo que decidirá o líder do grupo A. Na primeira volta, em Espanha, o Benfica perdeu por 4-1.