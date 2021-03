Benfica vence Turquel na Luz

O Benfica continua a querer recuperar na tabela do Campeonato e na tarde deste sábado venceu (5-2) o Turquel na Luz, em jogo da 24.ª jornada, que permite aos encarnados ascenderem ao 3.º lugar, mas há condição, pois o Sporting (4.º) tem três jogos a menos.





As águias marcaram a meio da primeira parte por Danilo Rampulla e aumentaram a vantagem por Eduard Lamas.André Moreira reduziu a um minuto do intervalo, mas ainda houve tempo para Diogo Rafael aumentar a vantagem para o Benfica (3-1).No tempo complementar, Eduard Lamas e Miguel Vieira sentenciaram o encontro (5-1), pese a entrega do Turquel, que ainda marcou por Vasco Luís.