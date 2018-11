Benfica vence US Coutras para a Liga Europeia feminina

A formação feminina de hóquei em patins do Benfica venceu este sábado em casa das francesas do US Coutras, por 4-1, e o Stuart HC Massamá perdeu por 8-3 na deslocação ao recinto das espanholas do Voltregà, para a Liga Europeia.Aina Arxé, Marlene Sousa, Rute Lopes e Maria Sofia Silva foram as marcadoras dos golos da equipa encarnada, vice-campeã em título e campeã em 2014/15, que em 1 de dezembro recebe o US Coutras na segunda mão da pré-eliminatória.Também presente nesta fase da prova, a formação do Stuart HC Massamá foi goleada por 8-3 em casa das espanholas do Voltregà, apesar da desvantagem de apenas um golo ao intervalo (3-2), que está praticamente com os dois patins nos quartos de final.Os golos de Tânia Freire, Sofia Monvóvio e Sofia Contreiras foram curtos para evitar o desnível verificado no marcador final (8-3), tornando hercúlea a tarefa da equipa do Stuart HC Massamá para o jogo da segunda mão em 1 de dezembro.O sorteio dos quartos de final, já realizado, ditou que o vencedor da eliminatória que opõe o Benfica ao US Coutras defronte a equipa que sair ganhadora do duelo entre o Voltregà e o Stuart HC Massamá.Face aos resultados verificados na primeira mão, perspetiva-se um Benfica-Voltregà nos quartos de final da Liga Europeia, que reedita a meia-final da última edição, ganha pelas encarnadas, que perderam a final para as espanholas do Gijon HC (4-3).