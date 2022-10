Benfica vence Valongo

O Benfica venceu esta tarde o Valongo, campeão da Taça Continental, por 4-3, em jogo da quarta jornada do campeonato nacional.Os encarnados conquistaram um triunfo suado, depois de terem estado a vencer por 3-1 e 4-2. Pablo Álvarez foi o destaque na Luz, ao marcar três golos, pertencendo a Gonçalo Pinto o outro golo da equipa. Do lado do Valongo, marcaram Facundo Navarro (2) e Rafael Moreira (1), este a fazer o 4-3 final.O campeonato é comandado pelo OC Barcelos (venceu o Murches por 5-2, depois de ter estado a perder por 2-0), com 12 pontos, seguido do Benfica (tem menos um jogo) e do Sporting, ambos com nove pontos.