Benfica vence Valongo na estreia da Elite Cup

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Não faltou emoção ao segundo jogo da Elite Cup. O Benfica venceu o Valongo por 3-1, numa partida com incerteza no marcador até bem perto do final.

A equipa de Nuno Resende adiantou-se no marcador através de Roberto Di Benedetto, defesa francês que é reforço para esta temporada. Ainda na 1ª parte, Rafael Bessa fez de penálti o golo do empate.

Na 2ª parte, Gonçalo Pinto e Pablo Álvarez fecharam a vitória do Benfica, numa partida que terminou com alguma confusão em pista, após Manrubia e Bessa ficarem ‘pegados’.

Destaque para a grande exibição de Xano Edo, guarda-redes do Valongo e filho de Edo Bosh, treinador do Valonho e ex-guardião do FC Porto.

Do lado do Benfica, os reforços Roberto Di Benedetto (ex-Liceo) e Nil Roca (ex-Barça) mostraram-se a bom nível.

Os encarnados vão agora medir forças frente ao vencedor do jogo entre o OC Barcelos e a Oliveirense (21h).