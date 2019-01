Benfica vence Voltregà na primeira mão dos 'quartos' da Liga Europeia feminina

O Benfica ganhou este sábado vantagem na primeira mão dos quartos-de-final da Liga Europeia feminina de hóquei em patins, ao vencer em casa as espanholas do Voltregà por 2-1, num jogo muito equilibrado.As equipas apresentaram-se na máxima força e o equilíbrio foi a nota dominante no arranque da partida, com ocasiões a surgirem de parte a parte, mas com as guarda-redes, que estiveram durante todo o jogo em muito bom plano, a evitarem mexidas no marcador.Até que, aos seis minutos, Judit Burgaya deu vantagem ao conjunto da Catalunha, levando à resposta imediata do Benfica, que se lançou com tudo em busca de inverter a situação, o que viria a conseguir aos nove, por intermédio de Marlene Sousa, considerada uma das melhores jogadoras do mundo.A craque encarnada voltou à carga ao minuto 12, colocando o Benfica em vantagem por 2-1, resultado que se viria a manter até ao final da partida, apesar das inúmeras ocasiões de golo para ambos os lados, com várias bolas nos postes das balizas e outras tantas defesas a entusiasmarem os cerca de 200 espetadores presentes no pavilhão da Luz.Nem o forte arranque do Voltregà na segunda parte chegou para voltar a marcar na baliza das águias, superiormente defendida por Maria Vieira.Aos poucos, o Benfica recuperou o controlo da partida e esteve muito perto de conseguir levar um resultado mais dilatado para a segunda mão desta eliminatória, que vai ser disputada em 16 de fevereiro, em Espanha, mas o marcador não se alterou.No ano passado, as equipas defrontaram-se nas meias-finais desta mesma competição, tendo o Benfica levado a melhor e disputado a final com o Gijón, que se viria a sagrar campeão europeu, em Lisboa.Ao intervalo: 2-1.Marcadores:0-1, Judit Burgaya, 06 minutos.1-1, Marlene Sousa, 09.2-1, Marlene Sousa, 12.Sob arbitragem dos italianos Luca Molli e Ulderico Barbarisi, as equipas alinharam:Maria Vieira, Marlene Sousa, Inês Vieira, Rita Lopes e Aina Arxé. Jogaram ainda Rute Lopes e Maria Silva.Treinador: Paulo Almeida.Teresa Bernadas, Judit Burgaya, Berta Tarrida, Adriana Gutierrez e Maria Anglada. Jogaram ainda Motxa Barceló e Anna Romero.Treinador: Jefa Rovira.Cerca de 200 espectadores.