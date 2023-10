Benfica volta a conquistar a Elite Cup feminina

O Benfica conquistou este domingo a Elite Cup feminina, ao bater o Turquel por 5-2, levando de novo o troféu para a Luz, depois da vitória na edição inaugural em 2022.Em Tomar, as águias confirmaram o favoritismo, chegando ao intervalo a vencer por 3-1, dilatando o resultado na segunda parte.Cata Flores e Beatriz Figueiredo, com dois golos cada, e Raquel Santos, foram as marcadoras das campeãs nacionais, enquanto os golos do Turquel tiveram a assinatura de Rute Lopes e Rita Batista.