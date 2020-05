Benfiquista Albert Casanovas pendura os patins aos 35 anos

O hoquista do Benfica Albert Casanovas anunciou que deixa de jogar aos 35 anos. O defesa espanhol estava desde 2018 na Luz.





"Sentei-me com a minha mulher decidimos que provavelmente iria ser este o meu último ano. Ultimamente tinha a sensação que o hóquei em patins era só um trabalho e não uma paixão como antes. Isso preocupava-me muito", explicou ao 'Diario de Tarragona', documentando que atingiu o êxito na carreira."A Liga Europeia com o Reus é o troféu que mais valorizo porque custa muito e porque o ganhei com a equipa da minha cidade", reiterou o jogador que em Portugal alinhou ainda na Oliveirense.Casanovas explicou que o que mais preza são "os amigos que ganhou no hóquei e que vai manter fora dele". "Não me via a jogar até aos 40 ou 45 anos. Queria ser em condições ideais. O corpo agora permite-me fazer outras atividades com a família", vincou, assumindo problemas nas costas na parte final da carreira.Entre outros títulos, o ex-benfiquista ganhou quatro Ligas Europeias e um Mundial de seleções.