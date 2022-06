Bertolucci pode ser opção no Sporting

O Sporting ainda não anunciou o substituto de Paulo Freitas no comando técnico, sendo que o nome do argentino Alessandro Dominguez (ex-Benfica) foi avançado por vários órgãos de Comunicação Social. Mas agora surge um outro nome na calha. Trata-se do italiano Alessandro Bertolucci, de 53 anos, que, como técnico, tem feito carreira no seu país, tendo na temporada agora finda orientado o Trissino. Como jogador, representou em Portugal o OC Barcelos.