Bilhetes à venda para a Taça Continental no Pavilhão João Rocha

O Sporting já colocou à venda os bilhtes para a Taça Continental de hóquei em patins – mais conhecida por Supertaça Europeia - que vai decorrer no Pavilhão João Rocha nos dias 28 e 29 de setembro.A prova reúne os finalistas da época passada da Liga Europeia (Sporting e FC Porto) e da Taça CERS (Lleida e H. Sarzana) num modelo competitivo de final four.Tratando-se de uma competição realizada em recinto neutro segundo os regulamentos do Comité Europeu de Hóquei em Patins, o preço dos bilhetes terá que ser igual para todos os espectadores, ou seja, 10 euros.Os bilhetes já podem ser adquiridos no site oficial do Sporting e nas bilheteiras do Estádio José Alvalade (diariamente, das 10 às 20 horas), sendo que o jogo da segunda meia-final e da final estará em venda exclusiva aos associados Leoninos até à próxima segunda-feira (23 de setembro).ProgramaMEIA-FINAL 128 de setembro (sábado) às 12h00Lleida (Espanha)-FC Porto (Portugal)MEIA-FINAL 228 de setembro (sábado) às 16h00Sporting CP (Portugal)-H. Sarzana (Itália)FINAL29 de setembro (domingo) às 17h00Vencedor Meia-Final 1-Vencedor Meia-Final 2