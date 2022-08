Os ingressos para a Elite Cup (2 a 4 de setembro), prova que vai reunir as oito primeiras equipas do Campeonato, estão disponíveis a partir de hoje, para os adeptos assistirem ao primeiro torneio oficial da nova época, que se realiza no Pavilhão Municipal de Tomar.O recinto abre hoje as bilheteiras a partir das 14h30 (até às 19h30), com três preços diferenciados por jogo, a 7,5 euros (final), a 5 (meias-finais) e a 3 para os restantes duelos. Nos dias 2 e 3 de setembro as bilheteiras abrem logo de manhã (das 8h00 às 21h00), assim como no dia 4 (das 8h30 às 16h00).